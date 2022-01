Santa Clara inspira-se na diáspora açoriana para bater o Sporting e chegar à final

A vitória sobre o Sporting para o campeonato revelou, na ótica de Ricardo Pacheco, que o Santa Clara "tem armas para lutar contra qualquer equipa". Apesar de reconhecer que os leões têm maior responsabilidade, o presidente do clube frisa que os açorianos têm "a sua ambição".

"Estou com pensamento positivo, porque acredito muito na minha equipa, nos meus jogadores. Não será nada fácil, mas com trabalho, dedicação e um bocadinho de sorte, poderemos dar uma alegria a todos os sócios do Santa Clara, mas sobretudo à nossa querida diáspora espalhada por todo o mundo. Temos mais de um milhão e meio de açorianos imigrados nos Estados Unidos, no Canadá, em diversos países. Por exemplo, só em Toronto, teremos 300 a 400 mil portugueses oriundos dos Açores, ou meio milhão mesmo, a assistir ao jogo", assinala.

Em entrevista a Bola Branca , o presidente do maior clube dos Açores lamenta que muitos adeptos não possam deslocar-se a Leiria, quer pela Covid-19, quer pelos custos de uma viagem transatlântica. Ricardo Pacheco confia que o Santa Clara pode dar-lhes uma alegria.

O Santa Clara quer dar uma alegria especial ao "mais de milhão e meio" de açorianos espalhados pelo mundo inteiro com uma vitória sobre o Sporting e consequente apuramento para a final da Taça da Liga.

Conforto na Liga e elogios a Mário Silva



Ainda sobre sobre o campeonato, o Santa Clara está, agora, numa posição mais confortável, depois de ter andado pelos lugares de descida.

Ricardo Pacheco sublinha a importância de o principal escalão do futebol português contar com a participação do maior clube dos Açores.

"Tivemos uma situação grave de Covid no início do ano. Suportámo-la sozinhos, às vezes até com a indiferença de outros, mas somos uma equipa alegre, séria e feliz, e creio que ter uma equipa dos Açores na I Liga é muito importante", vinca, nesta entrevista à Renascença.

O presidente do Santa Clara mostra-se satisfeito com o trabalho do recém-chegado Mário Silva, que "tem sido uma agradável surpresa":

"Nós já tínhamos esta indicação das enormes qualidades técnicas e humanas do nosso treinador, que é um jovem. Nós apostamos muito nos jovens. Sinceramente, acredito, e acreditamos todos, que o Mário Silva vai ter uma carreira muito bonita pela frente e desejamos que connosco."