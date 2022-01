Mário Silva: "Estão na final as duas equipas que todos queriam"

Mário Silva, treinador do Santa Clara, diz que a equipa açoriana tentou "tudo para contrariar" o Sporting, mas conclui que chegaram à final - Benfica e Sporting - as duas equipas que "todos queriam".

Em declarações à Sport TV, o técnico mostra-se satisfeito pela prestação da sua equipa.

"Estão na final as duas equipas que todos queriam que estivessem na final. Tudo fizemos para contrariar, agora é virar para o próximo jogo do campeonato. Espero que os adeptos vieram estejam orgulhosos da equipa. Foram bravos, mesmo a perder por 2-1, com menos um jogador. Tentamos, mexemos, em busca de um golo que nos desse o acesso aos penáltis, infelizmente não conseguimos", diz.

Mário Silva questiona ainda o lance do penálti e da expulsão de Rui Costa, que considera injusta: "Tivemos a infelicidade de um golo na própria baliza e um segundo golo estranho. Já não percebo bem as regras. Penálti posso aceitar, expulsão daquela forma acho injusto".

Paulo Pereira, videoárbitro Bola Branca, deu nota 3 a António Nobre, árbitro do Sporting-Santa Clara, da meia-final da Taça da Liga e considerou a expulsão uma decisão correta.