Harramiz regressa ao Farense, seis anos depois da polémica

O avançado Harramiz vai ser reforço do Farense, num regresso a um clube onde esteve na temporada 2015/16, onde a sua utilização custou um castigo de dedução de dois pontos na tabela, decisivos na despromoção do emblema algarvio.

Em 2015/16, na segunda temporada de empréstimo do Benfica ao Farense, os algarvios utilizaram Harramiz num jogo frente à equipa B das águias, quebrando os regulamentos da Liga.

Como consequência, a Liga de Clubes determinou uma derrota por 3-0 ao Farense e a perda de dois pontos na tabela classificativa, que viriam a determinar a descida de divisão do Farense, que ficou no 20º lugar, a um ponto da permanência. O Benfica B ficou no primeiro posto de manutenção, em 19º.

Agora com 31 anos e depois de passagens pelo Covilhã, Académica, Tondela, Mafra, Leixões e Estoril Praia, Harramiz regressa ao Farense depois de uma breve passagem pelo Neftchi, do Azerbeijão. Assinará um contrato de uma temporada e meia.