Braga-Benfica nos "oitavos" da Taça de Portugal de futebol feminino

O sorteio dos oitavos de final da Taça de Portual de futebol feminino ditou o jogo entre Braga e Benfica, os dois últimos vencedores do troféu.

Destaca-se ainda a deslocação do Valadares Gaia ao terreno do Sporting. Resta uma equipa da terceira divisão em prova, o Brito, que vai defrontar o Amora, do principal escalão.

O sorteio decorreu esta quarta-feira, na Cidade do Futebol.

O quadro completo de jogos:



Sporting-Valadares Gaia

FC Famalicão-Gil Vicente

Braga-Benfica

Ouriense-RP FC/Ponte Vagos

Marítimo-Lank Vilaverdense

Amora-Brito

Clube Albergaria-Futebol Benfica

Vitória de Guimarães/Covihã-Guia