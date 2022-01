Vizela empresta Francis Cann ao Mafra

O Mafra assegurou a contratação do extremo Francis Cann, por empréstimo do Vizela até ao final da época, confirmou a Renascença.

O extremo ganês de 23 anos está no Vizela desde 2016, quando chegou para integrar a equipa de juniores. Em 2018/19, esteve cedido à equipa sub-23 do Vitória, antes de voltar para se afirmar na equipa principal dos minhotos.

No total, Cann leva oito golos marcados em 90 jogos disputados com a camisola do Vizela.

Foi peça importante para Álvaro Pacheco na época de subida à I Liga, mas perdeu espaço esta temporada. Em 15 utilizações, foi titular apenas em três ocasiões e vai voltar à II Liga para ganhar minutos no Mafra.

O Mafra, orientado por Ricardo Sousa, é 10º classificado da II Liga e a equipa revelação da Taça de Portugal. Vai disputar as meias-finais frente ao Tondela, depois de ter eliminado Portimonense e Moreirense.