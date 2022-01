Tomás Ribeiro a caminho do Grasshopper

Belenenses SAD e Grasshopper têm acordo para a transferência do central Tomás Ribeiro, a troco de cerca de um milhão de euros, confirmou a Renascença.

O central já não treinou com a equipa lisboeta e viaja para a Suíça, onde vai reforçar o líder do campeonato e campeão em título.

Tomás Ribeiro, de 22 anos, era o capitão de equipa e fez a formação no Belenenses. Era uma dasfiguras da equipa e somou somou 72 partidas na equipa principal em três temporadas.

O central já ficou no banco no último jogo, em casa do Marítimo. O treinador Franclim Ribeiro disse que se tratava de opção tática, mas assume que está preparado para perder o central.

"Se o presidente vier ter comigo a disser que o Tomás foi vendido, estamos preparados pois temos opções identificadas para suprir qualquer ausência e dentro do nosso grupo e a titularidade do Danny Henriques foi disso reflexo, sendo que a titularidade do Danny nada teve a ver com isso", afirmou.

Tomás Ribeiro junta-se aos restantes portugueses do Grasshopper: o guarda-redes André Moreira e o médio André Santos.