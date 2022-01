Santa Clara sem pressão, mas com objetivo de chegar à final da Taça da Liga

Mário Silva, treinador do Santa Clara, assume que o Sporting é o favorito para vencer o duelo da meia-final da Taça da Liga. No entanto, o objetivo dos açorianos é continuar a fazer história na prova e chegar à final.

"Sabemos o favoritismo do Sporting, mas a responsabilidade é de ambos. Vamos fazer tudo para contrariar e continuar em prova. Estamos a falar do campeão nacional e do campeão inverno em título. Temos de estar a um alto nível. O Sporting tem o treinador há bastante tempo, com dinâmicas bem criadas. Podemos prometer competência, trabalhar e dar o máximo. Temos como objetivo vencer", disse, em conferência de imprensa.

O Sporting perdeu em casa do Santa Clara recentemente e os açorianos eliminaram o FC Porto da Taça da Liga. Mário Silva não fez nenhum jogo na prova e quer "desfrutar" com a equipa da participação na "final four"

"Uma equipa mais pequena pode ganhar a uma maior. A classificação do campeonato espelha isso mesmo, há pouca diferença pontual. Sou um felizardo porque apanhei o comboio em andamento. Quero desfrutar, juntamente com toda a gente que conseguiu este feito", atira.



Sem a pressão de seguir em frente, Mário Silva disse aos jogadores para "desfrutar do momento". "Somos outsiders. Não somos favoritos. Temos pouco a perder e muito a ganhar. Divirtam-se, com organização, com responsabilidade. Não é preciso dizer muito aos jogadores. Enquanto treinador vou-me divertir. Que seja um excelente espetáculo", atira.