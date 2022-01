Luiz Phellype não convenceu no Santa Clara e sai para a Grécia

Luiz Phellype está de saída do Santa Clara e vai ser cedido pelo Sporting ao OFI Creta, da Grécia.

O avançado brasileiro, de 28 anos, não convenceu no empréstimo ao clube açoriano, tendo marcado apenas um golo em 12 jogos disputados, num total de 274 minutos no campeonato.

Luiz Phellype não convenceu nenhuma das quatro equipas técnicas que passaram pelo Santa Clara esta temporada. Fez apenas cinco jogos a titular.

O jogador já não esteve na convocatória frente ao Moreirense e não estará na "final four" da Taça da Liga, que se realiza esta semana, em Leiria. O avançado estaria, de qualquer forma, impedido de jogar na quarta-feira, uma vez que está cedido pelos leões.

O ponta de lança regressou, em definitivo, esta temporada à competição, depois de ter recuperado de uma grave lesão no joelho direito, sofrida em janeiro de 2020. Luiz Phellype esteve mais de um ano parado e voltou à competição em março do ano passado, tendo feito dois golos em nove jogos na equipa B do Sporting.

Com contrato até 2024, Luiz Phellype regressou a Alvalade, mas não vai integrar a equipa de Rúben Amorim e vai rodar no OFI Creta, da Grécia, que será a sua segunda experiência europeia fora de Portugal, depois de ter estado no Standard Liège, em 2012.

Luiz Phellype passou pelo Beira-Mar, Estoril, Feirense, Paços de Ferreira e Sporting. No clube leonino, apontou 17 golos em 47 jogos disputados.