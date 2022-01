Petit quer ganhar a Taça da Liga para fazer história no Boavista

"É um troféu que nos falta e queremos fazer história no Boavista. Temos algumas ausências, mas vamos apresentar um 11 forte que dignifique a história do Boavista. Temos a ambição de estar na final", diz o treinador, em conferência de imprensa realizada em Fátima, esta segunda-feira, onde a equipa está a estagiar para o jogo que se realiza em Leiria.

Petit não quer menos do que fazer história pelo Boavista e, independentemente das fragilidades provocadas por algumas ausências e pela força do adversário, o objetivo de conquistar a Taça da Liga não se altera.

"No futebol não há idade, há compromisso com o clube. As ausências de uns são as oportunidades para outros. Estamos num bom momento, a nível de exibições. Esperamos um jogo difícil, com adversário difícil e queremos muito entrar na história e trazer troféu para casa", reforça.

Petit está muito centrado na sua equipa e nos problemas que tem para resolver, mas adverte que também está, naturalmente, atento ao que pode aproveitar no adversário. O Boavista, garante, está preparado para qualquer sistema que Nélson Veríssimo possa apresentar.