Nota 3 para Rui Costa. “Uribe pôs-se a jeito, com VAR tinha de ser mesmo vermelho”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 3 a Rui Costa, árbitro do FC Porto – Famalicão. “Arbitragem regular”, num “jogo de meio-campo”.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que “Rui Costa não soube aproveitar as facilidades do jogo” e teve de ser auxiliado duas vezes pelo VAR.

Na primeira parte, Luis Diaz cai na área, aos 27 minutos, mas “não há motivos para assinalar penálti”.

“Diogo Costa foi discutir uma bola fora da pequena área e perdeu a bola. “Árbitro assinalou falta, mas não houve”.

Em cima do intervalo é assinalado penálti para o FC Porto. “Vistas as imagens televisivas é Otávio a pisar a canela do jogador do Famalicão. Não é motivo para grande penalidade. Esteve bem o árbitro em corrigir”.

Já na segunda parte, o “cartão amarelo a Pepê Rodrigues bem mostrado, mas deveria ter aplicado lei da vantagem”.

Por sua vez, o “penálti sobre Taremi é uma boa decisão”.

Em relação ao vermelho a Uribe. O médio dos dragões “pôs-se a jeito, com VAR tinha de ser mesmo vermelho”.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto venceu o Famalicão por 3-1.