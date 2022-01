Mirallas e Jefferson Jr a caminho do Moreirense

O Moreirense está muito perto de assegurar as contratações do avançado Kevin Mirallas e do médio Jefferson Jr, sabe a Renascença.

Mirallas, de 34 anos, será contratação sonante para o clube minhoto. O extremo foi figura da seleção belga, tendo somado 10 golos em 60 internacionalizações.

Foi jogador importante no Everton entre 2012 e 2017, tendo passado ainda pelo Olympiacos, Fiorentina, Antuérpia, Lille, Saint-Étienne e Gaziantep, onde trabalhou com Ricardo Sá Pinto durante um breve período da temporada passada. O belga está sem jogar desde que deixou o Gaziantep, em junho do ano passado.