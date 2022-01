Filipe Soares deixa o Moreirense e é reforço do PAOK

Filipe Soares vai ser reforço do PAOK para as próximas temporadas. A Renascença confirmou que o médio já não treinou no Moreirense e vai transferir-se, em definitivo, para o clube grego que tem o português José Boto como diretor desportivo.

Formado no Benfica, Filipe Soares tinha contrato até 2024 com o Moreirense, agora treinado por Ricardo Sá Pinto, que receberá um reforço para compensar a saída do médio.

No PAOK, Filipe Soares vai encontrar os portugueses Vieirinha e Nélson Oliveira. Na equipa técnica do romeno Razvan Lucescu encontrará Moreira, treinador de guarda-redes.

O médio, de 22 anos, cumpria a terceira temporada em Moreira de Cónegos. Esta época fez 22 jogos.