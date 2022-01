Dois empates a fechar a jornada 19 da II Liga

O Leixões e o D. Chaves empataram 1-1 em partida da jornada 19 da II Liga.

Sapara marcou para os leixonenses, mas João Teixeira empatou para os flavienses.

Após este empate, o Leixões é 12.º classificado, com 22 pontos. Já o D. Chaves está no sétimo posto, com 27 pontos.

Também esta segunda-feira, o Académico de Viseu empatou a um golo, em casa, contra o Sp. Covilhã.

O golo dos donos da casa foi apontado por Nussbaumer, aos 90+6 minutos. Antes, Héliton tinha dado vantagem aos serranos.

Agora, os viseenses estão no 13.º lugar, com 22 pontos. Os serranos ocupam a 15ª posição, com 17.