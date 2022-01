Rui Pedro Silva. “Levo coisas positivas” da derrota no Dragão

O treinador do Famalicão elogiou os seus jogadores que estiveram no Dragão, apesar da derrota, lembrando as muitas baixas.

“É de enaltecer os jogadores que tiveram de jogar fora de posição e adaptar a novas realidades. Demonstraram que são capazes e ganhei alternativas para o futuro. Durante a semana fomos tendo os casos de Covid-19, castigados, lesões de última hora e tivemos de dar a volta”, refere Rui Pedro Silva.

O técnico dos minhotos acrescenta: “A nossa estratégia para o jogo resultou na segunda parte, em que fomos mais agressivos. Na primeira parte não fomos capazes”.

“O FC Porto é uma equipa com uma posse excelente e obrigou-nos a baixar as linhas, mas ao intervalo dissemos que era preciso ter coragem, arriscámos e estivemos bem”, disse.

Rui Pedro Silva olha já para o próximo jogo, após a primeira derrota desde que chegou ao clube: “Enquanto equipa levo coisas positivas para trabalhar para o futuro e na próxima vamos ter o jogo mais importante [Arouca], mas só porque é o próximo”.

O Famalicão perdeu no Dragão por 3-1.