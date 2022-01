Nota 2 para Hugo Miguel. “Ainda bem que há vídeoarbitragem”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 2 a Hugo Miguel, árbitro do Sporting – Sp. Braga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que “foi uma noite não muito feliz de Hugo Miguel”.

Na primeira parte destaque para a distração do árbitro assistente Ricardo Santos no lance do golo do Sporting. Pedro Gonçalves estava 1m60 em jogo. “Ainda bem que há vídeoarbitragem”.

“Matheus Reis simulou falta de Tormena, que depois protestou muito” e alguns minutos depois “Galeno também simulou infração de Palhinha”. Em ambos os casos não houve procedimento disciplinar e deveria ter havido.

Já o cartão amarelo a Sarabia foi “uma boa decisão”.

No segundo tempo, houve mais casos e, mais uma vez, “ainda bem que João Pinheiro [o VAR] estava atento”.

Penálti do Braga é “justo” – e teve intervenção do VAR.

Já o livre indireto na área do Sporting também foi “bem assinalado”, mas a barreira estava muito mal colocada.

Há ainda dois lances na área arsenalista, ambos sobre Paulinho, e ambos sem falta dos jogadores do Braga.

Dentro das quatro linhas, o Sp. Braga venceu em Alvalade por 2-1.