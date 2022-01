O Gil Vicente venceu o Portimonense, por 1-0, em partida da jornada 19 da I Liga.

O único golo da partida foi apontado por Pedrinho, ao minuto 74.

Com este triunfo, os galos de Barcelos seguram o quinto lugar do campeonato, com 30 pontos.

Já o Portimonense, que jogou mais de uma hora reduzido a 10 jogadores após expulsão de Lucas Fernandes, é oitavo classificado, com 25 pontos.

