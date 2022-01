Benfica e Sporting seguem em frente na Taça de Portugal

Benfica e Sporting confirmam o favoritismo e eliminam Torreense e Condeixa, respetivamente, em eliminatória da Taça de Portugal.

As encarnadas estiveram a perder com o Torrense, já na segunda parte, graças a um tento de Angeline da Costa para a turma visitante.

No entanto, as campeãs nacionais reagiram e deram a volta ao marcador, com golos de Cassandra Korhonen (estreou-se a titular e a marcar), Valéria Cantuário e Ana Vitória, esta de grande penalidade, já nos descontos.

Já as leoas venceram o Condeixa, por 2-0, com destaque para a internacional argentina Mariana Larroquette, que se estreou a marcar.

O outro golo do Sporting foi apontado por Brenda Perez.

O detentor do troféu é o Sp. Braga. Na época passada, a Taça de Portugal não se realizou, devido à Covid-19.