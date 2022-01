João Mário. “Entramos em qualquer campo para ganhar”

O treinador adjunto do Sp. Braga considera que os arsenalistas fizeram “um grande jogo” em Alvalade.

"Tivemos uma primeira parte em que o Sporting nos puxou um bocado para trás que sabíamos que iria ser assim. Fomos defendendo, anulando os espaços ao Sporting. Fizeram um golo numa jogada de profundidade, mantivemo-nos coesos e não perdemos organização”, começou por dizer João Mário à Sporttv.

O técnico dos Guerreiros do Minho acrescentou: “Fizemos uma grande segunda parte. Este grupo é um grande grupo, dá a volta às situações muito rapidamente. O Sp. Braga tem uma equipa extremamente jovem e está a preparar um grande futuro. São jovens competitivos e que conhecem bem a mentalidade ganhadora do Sp. Braga. Entramos em qualquer campo para ganhar e hoje foi a demonstração disso. Estamos no campo do campeão nacional a perder 1-0 e transformámos o jogo para 1-2. Só está ao nível de uma grande equipa e de uma equipa bem organizada”.

A fechar, João Mário referiu que têm “um grande fantástico de jogadores que trabalham imenso para chegar aqui".

O Sp. Braga venceu o Sporting, em Alvalade, por 2-1.