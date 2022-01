Longe da melhor forma física, Arouca estará com 11 próximo do habitual frente ao Benfica

O Arouca vai receber o Benfica, esta sexta-feira, longe da melhor forma possível, depois do plantel ter sido afetado por um surto de Covid-19. O clube recém-promovido à I Liga disputou o último jogo a 9 de janeiro, quando perdeu frente à Belenenses SAD. O jogo da última jornada frente ao Estoril foi adiado pela Liga de Clubes porque o Arouca detetou um surto de Covid-19 que limitava as opções a menos de 13 jogadores disponíveis. O Arouca não revelou as identidades dos jogadores infetados, nem quantos eram na sua totalidade. No entanto, o período de isolamento terá terminado entre quarta e quinta-feira, pelo que Armando Evangelista não teve muito tempo à disposição para preparar a equipa no relvado.

O treinador do Arouca, responsável pela subida de divisão na temporada anterior, assume que o clube recorreu a "recorrer a estratégias diferentes e com as quais os atletas não estão habituados e minimizar a ausência. Houve um trabalho de equipa para nos superarmos. Estaremos prontos para dar uma resposta e sermos competitivos". Apesar das limitações físicas de alguns jogadores, o Arouca deverá apresentar um onze inicial próximo da máxima força, ainda que alguns jogadores tenham recuperado da Covid-19 recentemente. Para Armando Evangelista, os problemas com a pandemia não são tema. "Não nos vamos fazer de coitadinhos. Somos homens, queremos superar-nos e surpreender. De certeza, vamos ter uma palavra a dizer no jogo. Os nossos atletas têm a mentalidade da individualidade dar tudo em prol do coletivo. Assim estaremos mais próximos de surpreender e ser competitivos, para garantir pontos que nos fazem muita falta", disse, ainda.

Estreia do histórico David Simão A partida pode ainda ficar marcada pela estreia de David Simão. O médio de 31 anos é reforço sonante no mercado de janeiro e pode ser lançado já por Armando Evangelista. David Simão é um nome histórico no clube arouquense: é o terceiro jogador com mais jogos na história do clube na I Liga, na sua primeira passagem entre 2013 e 2016, e esteve na época em que o Arouca atingiu o quinto lugar e qualificação para a Liga Europa. Rescindiu com o PAOK e foi reforço livre de custos.