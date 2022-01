Gastón Campi rescinde contrato com o Arouca

Gastón Campi rescindiu contrato com o Arouca, sabe a Renascença.

O defesa-central argentino, de 30 anos, foi contratado, no início da temporada, para compensar a lesão grave de Sema Velázquez, que ainda não regressou à ação.

Contudo, ao fim de cinco jogos, quatro na I Liga e um na Taça da Liga - o último no final de dezembro -, Campi deixa o Arouca.

Esta foi a segunda experiência de Campi em Portugal, depois de ter representado o Desportivo de Chaves, na época 2018/19, por empréstimo do Estudiantes, da Argentina. O defesa também já esteve no Racing Club e nos turcos do Trabzonspor e do Karamguruk.