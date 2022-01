Famalicão ainda não perdeu com Rui Pedro Silva e vai ao Dragão com coletivo fortalecido

O treinador do Famalicão está confiante de que os seus jogadores terão um comportamento coletivo, frente ao FC Porto, mais próximo daquele que pretende implementar no clube que assumiu há um mês, em substituição de Ivo Vieira.

Rui Pedro Silva tem tido o trabalho muito condicionado, devido a casos positivos de Covid-19, mas a equipa ainda não perdeu, sob seu comando.

A semana de preparação do jogo com o FC Porto foi mais normal do que as anteriores e o técnico já vê frutos de um trabalho com maior continuidade.

"Os jogadores têm mais conhecimento do nosso padrão de jogo, têm mais conhecimento entre eles, começam a criar cumplicidade entre eles e isso torna a equipa mais forte. O nosso foco é termos o nosso jogo mais padronizado", diz o treinador, em conferência de imprensa.