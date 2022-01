Carvalhal sente-se injustiçado com suspensão que o tira do Sporting-Braga

O treinador do Sporting de Braga sente-se injustiçado com a suspensão de um jogo que lhe foi imposta e que o fará perder a visita ao Sporting.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, Carlos Carvalhal garantiu que não insultou nem foi mal educado "com ninguém" no jogo com o Marítimo, da jornada anterior do campeonato, e que lhe valeu a expulsão.

"Disse apenas ao árbitro para equilibrar o jogo. Sinto alguma injustiça pelo facto de pautar a minha vida desportiva com respeito, educação e, fundamentalmente, de forma profilática para com a arbitragem desde que voltei ao futebol português. Nunca fiz qualquer tipo de comentário sobre qualquer arbitragem ou qualquer decisão do árbitro. Sinto injustiça por não ter sido dado minimamente o benefício da dúvida ao treinador e de não ter o mínimo de almofada e de respeito", assinalou.