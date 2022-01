Hugo Miguel é o árbitro do jogo entre Sporting-Braga

O árbitro Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa, dirige no sábado o jogo entre Sporting e Sporting de Braga, da 19.ª jornada da I Liga, informou a Federação Portuguesa de Futebol.

No jogo no Estádio José Alvalade, com início marcado para as 20h30, Hugo Miguel contará com os assistentes Rui Teixeira e Ricardo Santos, enquanto João Pinheiro estará no videoárbitro (VAR), coadjuvado por Tiago Costa.

Já esta época, Hugo Miguel arbitrou a receção do Sporting ao Tondela, no triunfo por 2-0 na 12.ª jornada, mas será o seu primeiro jogo da temporada com o Sporting de Braga, que dirigiu pela última vez em 2020/21, diante do Vitória de Guimarães (3-0).

O Sporting é segundo classificado na I Liga de futebol, com 47 pontos, a três do líder FC Porto, enquanto o Sporting de Braga ocupa o quarto lugar, com 32.

As equipas de arbitragem

Arouca-Benfica

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos e Pedro Felisberto

4.º árbitro: Miguel Nogueira

VAR: André Narciso

AVAR: Paulo Brás

Paços de Ferreira-Boavista

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Carlos Campos e Tiago Leandro

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Rui Cidade

Moreirense-Santa Clara

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Inácio Pereira e Luís Costa

4.º árbitro: Hélder Carvalho

VAR: Vasco Santos

AVAR: Pedro Ribeiro

Tondela-Vizela

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Gonçalo Freire e José Luzia

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Sérgio Jesus

Sporting-Braga

Árbitro: Hugo Miguel

Assistentes: Rui Teixeira e Ricardo Santos

4.º árbitro: David Silva

VAR: João Pinheiro

AVAR: Tiago Costa

Marítimo-Belenenses SAD

Árbitro: Vítor Ferreira

Assistentes: Nélson Cunha e Marco Vieira

4.º árbitro: Bruno Costa

VAR: Fábio Veríssimo

AVAR: Pedro Martins

Vitória de Guimarães-Estoril Praia

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Rui Licínio e Paulo Soares

4.º árbitro: José Bessa

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Jorge Fernandes

Gil Vicente-Portimonense

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Tiago Costa e Luciano Maia

4.º árbitro: João Casegas

VAR: Hugo Silva

AVAR: Nélson Pereira

FC Porto-FC Famalicão

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: Nuno Manso e João Bessa Silva

4.º árbitro: Cláudio Pereira

VAR: Gustavo Correia

AVAR: Inácio Pereira