Estoril contrata Rodrigo Martins para a próxima temporada

O Estoril assegurou a contratação de Rodrigo Martins, extremo do Mafra, para a próxima temporada, sabe a Renascença.

O jovem avançado de 23 anos estava em final de contrato com o Mafra e já tem acordo para assinar pelo Estoril, a custo zero, até junho de 2025, num contrato válido por três temporadas.

Rodrigo Martins ficará no Mafra até ao final desta época. O clube da II Liga pretendia fazer algum encaixe com o extremo nesta janela de inverno, com o Moreirense e Famalicão também interessados na sua contratação. No entanto, o avançado preferiu o Estoril.

O extremo cumpre a sua segunda temporada no Mafra e é uma das revelações da equipa. O Mafra está no 10º lugar da II Liga, mas é a grande sensação da Taça de Portugal, depois de ter eliminado Moreirense e Portimonense, da I Liga, para chegar às meias-finais, onde jogará frente ao Tondela.