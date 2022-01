Dúvidas de Evangelista para o Benfica, mas uma certeza: "O Arouca está preparado"

Armando Evangelista gostaria que as condições fossem outras, mas o treinador do Arouca está mais preocupado em encontrar soluções para os problemas criados pela ausência de grande parte do plantel, infetado com Covid-19.

"Não é o cenário ideal para preparar um jogo, mas temos de nos superar. Não é fácil trabalhar com um grupo reduzido, com gente a chegar a conta gotas. Vamos a jogo com jogadores que fizeram o primeiro treino hoje [quinta-feira], outros ontem", lamenta.

O maior dilema do técnico são as dúvidas que tem sobre a forma física como alguns jogadores se vão apresentar. "Gostaria de ter mais tempo para compreender o estado físico de alguns jogadores que tiveram sintomas. Era necessário mais tempo", assinala, sem usar como desculpa para o que possa acontecer.

Apesar de lamentar a situação, Armando Evangelista reconhece que esta é uma realidade que todos os clubes estão a viver. Além disso, sublinha, "os clubes votaram estes regulamentos e, portanto, temos de aceitar as regras. Não temos de nos lamentar, mas temos de procurar soluções".