Rio Ave derrota Académica

O Rio Ave venceu a Académica, por 2-1, em partida da jornada 18 da II Liga.

Os golos dos vila-condenses em Coimbra foram apontados por Yakubu Aziz e Guilherme, na própria baliza. Já pela Briosa ainda empatou João Carlos.

Com este triunfo, o Rio Ave sobe aos 30 pontos, agora a seis do líder, Benfica B, mas com dois jogos em atraso.

A Académica mantém os 8 pontos e continua abaixo da “linha de água”.

Na próxima jornada, o Rio Ave recebe o Sp. Farense e a Académica defronta o Varzim.