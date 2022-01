FC Porto-Sporting da jornada 22 marcado para 11 de fevereiro

O FC Porto-Sporting da jornada 22 do campeonato já tem data. Ficou marcado para 11 de fevereiro, sexta-feira, às 20h15, no Dragão.

A Liga de Clubes divulgou, esta quarta-feira, os horários referentes às jornadas 21, 22, 23, 24 e 25, com destaque para o clássico.

Também há um dérbi minhoto entre Vitória e Braga, a contar para a jornada 21, marcado para o dia 5 de fevereiro, a partir das 20h30.

A jornada 23 abre no Estádio do Bessa, com a receção do Boavista ao Benfica, a 18 de fevereiro, às 20h15.

Jornada 21





Sábado, 5 de fevereiro

Marítimo M. – Estoril Praia, 15h30

FC P. Ferreira – Portimonense, 1800

Vitória SC – SC Braga, 20h30

Domingo, 6 de fevereiro

Gil Vicente FC – Santa Clara, 15h30

Boavista FC – FC Vizela, 15h30

FC Arouca – FC Porto, 18h00

Sporting CP – FC Famalicão, 20h30

Segunda-feira, 7 de fevereiro

CD Tondela – SL Benfica, 19h00

Moreirense FC – Belenenses SAD, 21h15

Jornada 22



Sexta-feira, 11 de fevereiro

FC Porto – Sporting CP, 20h15

Sábado, 12 de fevereiro

SC Braga – FC P. Ferreira, 15h30

SL Benfica – Santa Clara, 18h00

Portimonense – Boavista FC, 18h00

Estoril Praia – CD Tondela, 20h30

Domingo, 13 de fevereiro

FC Famalicão – Moreirense FC, 15h30

Belenenses SAD – Vitória SC, 18h00

FC Vizela – Gil Vicente FC, 20h30

Segunda-feira, 14 de fevereiro

FC Arouca – Marítimo M., 20h15

Jornada 23



Sexta-feira, 18 de fevereiro

Boavista FC – SL Benfica, 20h15

Sábado, 19 de fevereiro

Gil Vicente FC – Belenenses SAD, 15h30

FC P. Ferreira – FC Vizela, 18h00

Vitória SC – FC Arouca, 20h30

Domingo, 20 de fevereiro

Marítimo M. – FC Famalicão, 15h30

Sporting CP – Estoril Praia, 18h00

Moreirense FC – FC Porto, 20h00

CD Tondela – SC Braga, 20h45

Segunda-feira, 21 de fevereiro

Santa Clara – Portimonense, 20h15

Jornada 24



Sexta-feira, 25 de fevereiro

Belenenses SAD – FC P. Ferreira, 20h15

Sábado, 26 de fevereiro

FC Famalicão – CD Tondela, 15h30

Marítimo M. – Sporting CP, 18h00

FC Arouca – Moreirense FC, 20h30

Domingo, 27 de fevereiro

FC Vizela – Portimonense, 15h30

Estoril Praia – Boavista FC, 18h00

SL Benfica – Vitória SC, 18h00

FC Porto – Gil Vicente FC, 20h30

Segunda-feira, 28 de fevereiro

SC Braga – Santa Clara, 20h15

Jornada 25



Sexta-feira, 4 de março

Gil Vicente FC – Estoril Praia, 20h15

Sábado, 5 de março

Boavista FC – SC Braga, 15h30

Portimonense – SL Benfica, 18h00

Sporting CP – FC Arouca, 20h30

Domingo, 6 de março

Moreirense FC – Marítimo M., 15h30

FC P. Ferreira – FC Porto, 18h00

Vitória SC – FC Famalicão, 20h30

Santa Clara – FC Vizela, 20h30

Segunda-feira, 7 de março

CD Tondela – Belenenses SAD, 20h15