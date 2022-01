Carlos Pinho: "Arouca tem o objetivo de roubar pontos ao Benfica"

O presidente do Arouca garante, em entrevista a Bola Branca, uma equipa a lutar por roubar pontos ao Benfica, apesar das contrariedades.

O Arouca recupera de um surto de Covid-19 e ainda tem algumas baixas na recepção ao Benfica. Contudo, Carlos Pinho mostra ambição.

"Vamos fazer o nosso jogo. Claro que é um jogo difícil, um jogo de alto risco porque o Benfica é sempre o Benfica, uma grande equipa. Vamos ter as nossas dificuldades, mas vamos lutar com as nossas armas, que são poucas, mas vamos lutar até ao fim. É sempre difícil jogar contra o Benfica, mas para nós é ainda mais, porque estamos limitados pela pandemia mas vamos fazer o nosso melhor", assegura.

Nestas declarações a Bola Branca, Carlos Pinho lamenta as dificuldades que as equipas da I Liga estão a sentir devido à Covid-19.



"É uma situação que me preocupa muito, assim como a todos os clubes que passam por esta situação, mas temos de lutar por causa da pandemia", lamenta o presidente dos arouquenses.

Receitas de bilhética e reforço do plantel



A pandemia também tem afetado as receitas, e para este jogo não será a esperada, tendo em conta que a procura de bilhetes é reduzida, devido às restrições para entrar no estádio.



"A venda de bilhetes está a decorrer lentamente. Os clubes mais pequenos contra o Benfica estão sempre à espera de fazer boas receitas, mas se neste jogo der para as despesas já não é mau. O estádio não deverá estar cheio, mas espero uma boa casa, porque é bom para o Arouca e para o futebol", afirma.

O Arouca, penúltimo classificado com 14 pontos, está atento ao plantel. Carlos Pinho garante que vão chegar reforços neste mercado de inverno.



"Claro que estamos atentos ao mercado, e vamos tentar reforçar a equipa em algumas posições que o treinador pretende", garante.

O Arouca-Benfica está marcado para as 19h00 de sexta-feira e tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.