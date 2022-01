Vizela anuncia reforço colombiano para o ataque

O Vizela anunciou, em comunicado, a contratação do extremo colombiano Andrés Sarmiento, que assina contrato válido até 2025.

O avançado de 24 anos chega do Atlético Nacional, clube que representou toda a carreira. Nas últimas temporadas, passou por outros clubes colombianos, cedido pelo Atlético Nacional.

Esta é a segunda experiência europeia de Sarmiente, depois de ter estado meia época no Mouscron, da Bélgica.

"O sonho de qualquer colombiano é chegar à Europa. Apresentaram-me esta grande oportunidade e aproveitei. Espero dar-vos alegrias, mostrar muito futebol e marcar muitos golos. Espero dar o melhor de mim para juntos alcançarmos os objetivos”, disse à chegada a Vizela,

Álvaro Pacheco ganha mais uma opção para as alas, para além de Kiko Bondoso, Francis Cann, Nuno Moreira e Kévin Zohi. É o segundo reforço de janeiro do Vizela, depois do central Anderson.

O Vizela está no 16º lugar da I Liga, com os mesmos 16 pontos que Famalicão e Moreirense.