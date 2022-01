Santa Clara contrata internacional japonês para o ataque

O Santa Clara anunciou, esta terça-feira, a contratação do avançado internacional japonês Kyosuge Tagawa, por empréstimo do FC Tokyo.

No site oficial, o clube açoriano explica que a cedência de Tagawa tem duração de temporada e meia e contempla opção de compra.

Kyosuge Tagawa, de 22 anos, é um "avançado completo", com "tremenda facilidade no remate" e qualidade técnica que lhe permite ser opção no centro e nas alas, de acordo com a descrição do Santa Clara.

Na última época, o avançado apontou cinco golos na J1 League, principal escalão do futebol japonês. O FC Tokyo terminou no nono lugar.

O Santa Clara, atual 13.º classificado da Liga portuguesa, deseja a Kyosuge Tagawa "as maiores felicidades na sua nova etapa profissional".



Tagawa encontra um compatriota e companheiro de seleção no plantel do Santa Clara. Trata-se do médio Hidemasa Morita, de 26 anos.