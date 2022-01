Feirense empata na Covilhã com indecisão até ao apito final

O Sporting da Covilhã empatou na receção ao Feirense, a dois golos, com vários golos na reta final da partida.

Depois da derrota do Casa Pia com o Académico de Viseu, o Feirense sabia que uma vitória colocava a equipa de Santa Maria da Feira na liderança da luta pela subida de divisão.

O jovem central Manu Silva deu a vantagem ao Feirense, aos 73 minutos de jogo, depois de um cruzamento de Fábio Espinho.

A reviravolta veio no fim da partida. Arnold empatou aos 89, depois de uma sequência de ressaltos na área. Aos 92, Jô Batista consumou a reviravolta, de grande penalidade.

No último lance da partida, o Feirense também igualou, já para lá dos cinco minutos dados de compensação. Fábio Espinho, de penálti, fez o empate.

Leonel Pontes consolida o 15º lugar da II Liga, com 16 pontos. O Feirense continua em terceiro, com os mesmos 33 pontos que o Casa Pia e a três do Benfica B.