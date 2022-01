Portimonense empata com o Vitória e falha ataque ao quinto lugar

Portimonense e Vitória de Guimarães empataram, esta segunda-feira, a um golo, no fecho da 18ª jornada da I Liga.

Nélson da Luz foi titular pela primeira vez no Vitória de Guimarães e marcou pelo segundo jogo seguido, aos 34 minutos de jogo.

Os algarvios empataram já muito perto do fim, por Anderson Oliveira, aos 85 minutos de jogo.

Com este empate, o Portimonense falha a subida ao quinto lugar do campeonato. Os algarvios somam agora 25 pontos, mais um do que o Vitória de Guimarães, que é oitavo classificado. As duas equipas não vencem há quatro jogos consecutivos.