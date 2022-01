Portimonense e Vitória tentam novo assalto ao quinto lugar

Portimonense e Vitória de Guimarães defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo da 18.ª jornada da I Liga. Ambos procuram pôr fim a a séries negativas de resultados e aproximar-se dos lugares europeus.

Os dois clubes atravessam um momento semelhante: não vencem no campeonato há três jornadas, com duas derrotas e um empate. Os algarvios têm a agravante de terem sido eliminados a meio da semana da Taça de Portugal, pelo Mafra, da II Liga.

O Portimonense é sétimo classificado, com 24 pontos. O Vitória de Guimarães, é oitavo, com 23. Ambos tentam, esta segunda-feira, ultrapassar o Estoril Praia (sexto, com 25), que viu o jogo desta ronda adiado para 27 de janeiro, devido a um surto de Covid-19 no Arouca.

Um pouco mais acima está o Gil Vicente (quinto, com 27), que perdeu pontos na jornada, ao empatar na visita ao Boavista (1-1). Em quarto encontra-se o Sporting de Braga (com 32 pontos), também em baixa, após ter sido derrotado, em casa, pelo Marítimo (1-0).

O jogo no Estádio Municipal de Portimão tem início marcado para as 20h15 e terá arbitragem de Hugo Miguel, da associação de Lisboa.