Nota 2 para Manuel Mota. Golo “mal invalidado” ao FC Porto

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 2 a Manuel Mota, árbitro do Belenenses SAD – FC Porto. “Não esteve ao seu nível”.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que “Taremi pode ter passado a mão nas costas de Tomás Ribeiro, mas não foi suficiente para o fazer cair. O árbitro esteve mal ao não validar o golo”.

No início da partida foram bem exibidos dois dos três amarelos nos primeiros seis minutos do jogo. Corretas as admoestações aos jogadores da Belenenses SAD, injusto o amarelo mostrado ao jogador do FC Porto.

Depois, Evanilson sentiu um braço nas costas e caiu na área, mas o contacto não foi suficiente para a queda e, por isso, bem o árbitro ao não marcar penálti.

O lance da expulsão de Shitole foi justo e o primeiro golo de Evanilson foi bem validado após a intervenção do VAR.

Já na segunda parte a exibição da equipa de arbitragem foi mais facilitada.

Nota para a advertência a Diamantino Figueiredo, treinador adjunto dos dragões, que não poderia estar levantado no banco.

Por sua vez, o penálti de Calila – depois desperdiçado por Luis Diaz - teve tanto de “justo como de desnecessário”

A fechar, o árbitro equivocou-se ao mostrar amarelo a Safira, da Belenenses SAD. Deveria ter sido amarelo para Fábio Cardoso, dos dragões.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto venceu a Belenenses SAD por 4-1.