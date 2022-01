Liga de Clubes. Jogos adiados apenas "em situações absolutamente excecionais"

A Liga de Clubes voltou a reunir-se, esta tarde, com os departamentos médicos dos clubes da I e II Ligas e garante que será "intransigente quanto a adiamentos de jogos, no objetivo máximo de salvaguardar as competições e a conclusão dos presentes campeonatos".

Ainda de acordo com a nota da Liga, a reunião serviu para o organismo "reiterar junto dos responsáveis médicos e responsáveis pelo futebol que tudo fará na defesa acérrima das competições cujo valor competitivo, e inerente valor económico, tem de ser acautelado"

"Os clubes devem saber lidar com o quotidiano frequente da existência de casos positivos nos plantéis, tendo em conta o aumento substancial do número de casos registados no país", atira.

A intenção vai ao encontro da preocupação da Liga com a "aplicação de critérios dos delegados de saúde regionais quanto a isolamento de equipas, decisões que, sem orientações gerais, também podem comprometer o excelente trabalho desenvolvido pela Liga Portugal e pelos Clubes do Futebol Profissional com a Direção-Geral de Saúde e com o Ministério da Saúde, ao longo de todo o processo pandémico".