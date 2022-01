Liga adia Académica-Rio Ave a poucas horas do jogo

O jogo entre Académica e Rio Ave, que estava marcado para esta segunda-feira, às 18h00, foi adiado pela Liga de Clubes.

De acordo com a breve nota da Liga, a Académica não tem os 13 jogadores disponíveis para jogar, contrariando a informação prestada pelo próprio clube de Coimbra.

No domingo, a Briosa anunciou ter pedido o adiamento do jogo, por ter "apenas 13 jogadores do plantel principal, sendo que alguns deles se limitaram a uma sessão de treino, após o regresso dos respetivos períodos de isolamento e com as consequências conhecidas, ou seja, embora regulamentarmente aptos, não estão fisicamente aptos".

No mesmo comunicado, a Académica critica o Rio Ave e acusa o clube de Vila do Conde de "falta de fair-play".

O jogo foi adiado ainda sem nota data, segundo a Liga de Clubes.