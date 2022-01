O Leixões venceu, esta segunda-feira, por 1-0 em casa do Farense, na 18ª jornada da II Liga. Vasco Faísca perde o primeiro jogo no comando técnico dos algarvios.

A equipa de Matosinhos venceu com um golo de penálti, aos 26 minutos de jogo, cobrado por Sapara. O Farense carregou, mas não resgatou sequer um empate.

O Leixões ocupa o 13º lugar, com 21 pontos e um jogo em atraso, enquanto o Farense continua no 16º, com 14 pontos e dois jogos a menos.