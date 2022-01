Franclim Carvalho. “Entrada muito forte da nossa equipa”

O treinador da Belenenses SAD elogiou a exibição da sua equipa nos minutos iniciais, mas mostrou-se conformado com a recuperação do FC Porto após a expulsão.

“Foi uma entrada muito forte da nossa equipa, tal como já tinha sido em Famalicão. Conseguimos, até determinado momento, travar o adversário, com sorte também, há que dizê-lo, sem problema algum, mas depois ficámos com menos um. Quanto à expulsão do Yaya [Sithole], todos os nossos jogadores mostraram uma agressividade muito grande, com e sem bola, mas não tenho que comentar a decisão do árbitro”, disse Franclim Carvalho.

Sobre a expulsão, o novo técnico dos azuis refere: “Não posso dizer é aos jogadores para tirar o pé. Mesmo com menos um, os rapazes tiveram um comportamento muito bom”.

A Belenenses SAD é lanterna vermelho do campeonato, mas Franclim Carvalho não tem dúvidas: “Não tenho dúvidas de que vamos conseguir. Agora vamos descansar um bocadinho e amanhã começar a preparar o jogo do Marítimo”.

Sobre reforços neste mercado de inverno, o técnico diz não ser necessário: “Já falei com o presidente e o reforço que quero neste momento é o Carraça. Há outros que vão demorar um pouco mais a chegar [lesionados], mas os rapazes que estão aqui são suficientes para ir à Madeira disputar os três pontos”.

O FC Porto venceu a Belenenses SAD por 4-1.