FC Porto e Sporting no "top-10" com mais penáltis da Europa

FC Porto e Sporting integram o "top.10" das equipas que mais grandes penalidades tiveram marcadas a favor desde 2018/19, de acordo com um estudo publicado esta segunda-feira pelo Observatório do Futebol (CIES), que analisou 31 ligas europeias.

Segundo o organismo, o FC Porto beneficiou de um penálti a cada 272 minutos de jogo, num total de 118 encontros, números que colocam os dragões no sexto lugar. O Sporting aparece em oitavo, com uma grande penalidade a cada 287 minutos.

Nesta lista, é preciso chegar ao 45.º posto para encontrar nova equipa portuguesa, neste caso o Vitória de Guimarães, que teve um penálti a seu favor a cada 366 minutos.

Quanto ao Benfica, desde 2018/19 teve uma grande penalidade assinalada com um intervalo de 527 minutos, situação que coloca os encarnados fora do "top-100" do total das 31 ligas analisadas.

Quanto à I Liga, das 16 equipas que se mantiveram no primeiro escalão desde essa temporada, o Tondela aparece no quarto posto, com 409 minutos, seguido do Santa Clara, com 479, logo acima do Benfica.

O Boavista, com um intervalo de 957 minutos, foi a equipa com mais dificuldades em garantir uma grande penalidade.

Machester United destacado entre os tubarões



Tendo em conta só as "Big 5", o Manchester United, de Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, aparece destacado com um penálti em cada 299 minutos.

Seguem-se Paris Saint-Germain, de Danilo e Nuno Mendes, com 305, e Lazio, adversário do FC Porto na Liga Europa, com 315.

A lista absoluta é comandada pelo Estrela Vermelha (239 minutos), com o Dinamo Kiev (256) em segundo e o PAOK Salónica (257) em terceiro.