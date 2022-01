Pepa tem "confiança total" que o Vitória de Guimarães vai melhorar na segunda volta

O treinador do Vitória de Guimarães, Pepa, manifestou “confiança total” numa equipa “mais competitiva” para a segunda volta, antes da visita ao Portimonense, em jogo da 18ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Depois de um ciclo de três jogos com um ponto somado, na receção ao Boavista (1-1), a formação vimaranense é oitava classificada, com 23 pontos, a um do adversário de segunda-feira, sétimo, e o técnico, de 41 anos, frisou que os seus jogadores, a quem reconheceu “competência e qualidade”, têm de colocar “toda a energia” no que há a fazer para regressarem aos triunfos.

“[Tenho] confiança total [de que a segunda volta será melhor do que a primeira]. Mais do que [dizê-lo em] palavras, temos de melhorar dentro do campo e de ser mais competitivos, focando-nos jogo a jogo. Acredito a 100% nos jogadores, no grupo de trabalho e no que vamos fazer”, frisou o treinador, na antevisão ao jogo agendado para as 20h15, no Estádio Municipal de Portimão.

Pepa defendeu que o plantel tem de colocar toda a sua “energia” em cada treino e em cada jogo, de forma a regressar aos triunfos, até porque, a seu ver, os futebolistas vitorianos têm “qualidade e competência”.

O ‘timoneiro’ expressou a vontade de criar “problemas” a um adversário “difícil”, com “boas individualidades” e “um treinador muito competente”, Paulo Sérgio, apesar de ter reconhecido a necessidade de se solucionarem os “problemas defensivos” dos vimaranenses, que se traduzem em 12 jornadas consecutivos a sofrer golos.