Paços de Ferreira e Famalicão não saem do nulo

Famalicão e Paços de Ferreira não foram além de um empate sem golos, na 18ª jornada da I Liga.

Alexandre Penetra, jovem central do Famalicão, foi expulso por acumulação de amarelos aos 69 minutos e deixou o Famalicão, a jogar em casa, limitado até ao final da partida.

O Paços de Ferreira perde a oportunidade de subir ao 10º lugar e fica no 11º posto, com os mesmos 18 pontos do que o Boavista.

Já o Famalicão está no 15º lugar, com 16 pontos, os mesmos que Moreirense e Vizela.