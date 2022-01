Benfica queixa-se da arbitragem, APAF queixa-se do Benfica

Depois de o Benfica se ter queixado do VAR após a partida contra o Moreirense, a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) apresenta queixa contra os encarnados ao Conselho de Disciplina da FPF.

A informação está a ser avançada pelo jornal Record.

Na habitual newsletter, a equipa da Luz deixou fortes críticas ao árbitro Rui Costa, mas especialmente ao vídeo-árbitro Bruno Esteves.

Em causa o lance do tento do Moreirense no estádio da Luz. O Benfica considera que o golo não deveria ter sido validado, alegadamente, por fora de jogo de Rafael Martins ao fazer-se à jogada que redundou depois no autogolo de Gilberto.

As águias escreveram: "Este mesmo VAR, Bruno Esteves, que não viu o empurrão a Gonçalo Ramos no último minuto do jogo contra o Estoril, e do qual redundou o empate adversário, avaliou ontem, erradamente, uma não interferência de Rafael Martins na jogada que coloca o Benfica a perder na partida diante do Moreirense”.

O VAR Bola Branca considerou limpo o golo do Moreirense.