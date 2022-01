Benfica B vence na Madeira e regressa à liderança da II Liga

O Benfica B venceu em casa do Nacional, na Madeira, por 3-0, e regressou à liderança da II Liga.

Henrique Araújo abriu o marcador logo aos 3 minutos de jogo. Úmaro Embaló cobrou canto, António Filipe saiu em falso e Henrique Araújo cabeceou para o primeiro. É o décimo do jovem avançado para o campeonato, que é o segundo melhor marcador do campeonato.

Aos 41 minutos de jogo, Nóbrega surgiu ao segundo poste e cabeceou mais uma vez para golo. O cruzamento foi de Úmaro Embaló.

No início do segundo tempo, Úmaro Embaló juntou um golo às duas assistências da primeira parte. O avançado rematou cruzado, sem hipótese. O Nacional esteve por cima durante várias partes do jogo, fez 26 remates, mas não conseguiu bater o guarda-redes Kokubo.

Com este resultado, o Benfica B volta à liderança da II Liga, com 36 pontos, mais três do que o Casa Pia, que lidera a luta pela subida de divisão. O Nacional está agora no quarto lugar, com os mesmos 27 pontos.