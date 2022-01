Álvaro Pacheco: "Sporting foi eficaz, mas tenho de estar orgulhoso"

Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, gostou do que viu no jogo frente ao Sporting. Apesar da derrota, o técnico dos minhotos acredita que apenas a eficácia separou as duas equipas.

"Estivemos sempre à procurado golo, criamos mais espaços para chegar ao golo. Foi sempre dividido, com mais domínio deles, mas nos sempre à procura do empate. Com um golo, entraríamos no jogo. Não conseguimos fazer esse golo. Vale mais pela capacida de finalização, eles foram mais eficazes, mas tenho de estar orgulhoso", atira.

O treionador do Vizela diz que a estratégia era entrar forte e tentar mexer com o psicológico do Sporting, que vinha de uma derrota com o Santa CLara.

"Tivemos oportunidades para fazer golo. Era um objetivo nosso estar à frente do marcador. Se prolongassemos o 0-0, isso poderia criar intranquilidade no adversário, mas não fomos capazes de finalizar. O jogo estava controlado e elçes fizeram golo numa primeira oportunidade", atira.