Marítimo ganha em Braga

O Marítimo venceu por 1-0 na visita ao Sp. Braga, em jogo da 18.ª jornada da I Liga de futebol, somando o terceiro triunfo consecutivo no campeonato.

Em Braga, o brasileiro Cláudio Winck, aos 89 minutos, marcou o único golo da partida para a equipa forasteira, com os arsenalistas a registarem o segundo jogo seguido sem vencer na I Liga, depois do empate na última jornada.

Com este resultado, o Sp. Braga continua no quarto lugar, com 32 pontos, enquanto o Marítimo é nono, com 23 pontos.

