Sá Pinto quer Moreirense "sem receio e com ambição" na Luz

Ricardo Sá Pinto espera que o Moreirense possa abordar "sem receio e com ambição" a visita Benfica, a contar para a 18.ª jornada da I Liga.

"Será sempre difícil jogar contra o Benfica, independentemente das circunstâncias. Tem jogadores de grande qualidade individual e, ultimamente, resultados positivos. Vamos jogar perante o forte apoio do seu público, mas com o mesmo respeito, humildade e concentração da partida em Vizela", afiançou o técnico, em conferência de imprensa.



Sá Pinto acredita que os cónegos "podem fazer um grande resultado" na Luz, onde só ganharam uma das 11 visitas para o campeonato.

"É fundamental acreditar e jogar de uma forma ambiciosa, em vez de pensar apenas em parar o adversário. Sabemos que vamos estar maioritariamente a defender e há que ser fortes psicologicamente, mas vamos ter oportunidades para poder fazer golos", salientou.

Desafio "exigente a todos os níveis"

Sá Pinto destacou a "força ofensiva do Benfica, que tem qualidade individual e coletiva, é o melhor ataque da I Liga e a equipa que cria mais oportunidades". Por isso, espera "um jogo exigente a todos os níveis".

O Moreirense terá, portanto, de "fazer um grande jogo para alcançar um resultado positivo", reconheceu o treinador dos vimaranenses.

O Moreirense, 15.º colocado, com 15 pontos, um acima da zona de despromoção direta, visita o Benfica, terceiro, com 40, no sábado, às 18h00, no Estádio da Luz. Encontro que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.