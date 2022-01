Liga preocupada com "dualidade de critérios" dos Delegados de Saúde

A Liga de Clubes está preocupada com a dualidade de critérios dos Delegados de Saúde locais no que diz respeito a isolamentos profiláticos no futebol profissional.

"Perante o aumento de isolamentos profiláticos a serem decretados pelos Delegados de Saúde local, devido a surtos de SARS-CoV 2, a Liga Portugal mostra a sua enorme preocupação pela dualidade de aplicação de critérios, quando, na verdade, a delicadeza da situação exige um elevado grau de uniformidade pelo país, tendo em conta a dispersão geográfica das equipas do Futebol Profissional", pode ler-se.

A Liga diz que o futebol profissional está muito perto dos "100% de inoculação" com a vacina da Janssen e lamenta que isolamentos a plantéis completos, incluíndo jogadores que não estão infetados, pode colocar em causa as competições.

"Devemos todos ter consciência que decisões destas, tomadas isoladamente e sem seguirem orientações gerais, podem comprometer todo o excelente trabalho desenvolvido pela Liga Portugal e pelos Clubes do Futebol Profissional com a Direção-Geral de Saúde e com o Ministério da Saúde, ao longo de todo o processo pandémico. Mas, mais do que isso, temos de lutar pela subsistência do Futebol Profissional e, se não existir sensatez e coerência, coremos o risco de não terminarmos os campeonatos profissionais", atira.

A Liga de Clubes recorda que o futebol "tem sido um exemplo a todos os níveis, não só na cooperação e elaboração de campanhas conjuntas com a DGS, cumprindo o seu papel social no alerta das grandes massas, mas também no dever de responsabilidade para com o país, nomeadamente no que diz respeito aos cuidados, com mais de 22 mil testes efetuados até final de dezembro".

Apenas nesta sexta-feira, a Liga de Clubes adiou dois jogos: Trofense-FC Porto B, na II Liga, e Estoril-Arouca da I Liga.