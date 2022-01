Ricardo Sousa: "Ficou aqui provado que não existem impossíveis"

Ricardo Sousa, treinador do Mafra, acredita que "ficou provado que não existem impossíveis", depois da sua equipa da II Liga ter vencido o Portimonense e chegado às meias-finais da Taça de Portugal.

"Queríamos continuar a sonhar e a fazer história. Ficou demonstrado que não existem impossíveis. Tinha a certeza absoluta que vínhamos aqui ganhar. Uma vitória inteiramente justa pela qualidade da minha equipa. Tenho aqui meninos que jogariam na I Liga, facilmente, e ficou aqui a prova", disse, à Sport TV.

O Mafra goleou o Portimonense no Algarve por 4-2. Ricardo Sousa quer "continuar o sonho" e promete não jogar à defesa com o Tondela nas meias-finais.

"O momento é histórico. Desde Vila Franca de Xira que sonho com a final. Queremos continuar o nosso sonho, a nossa caminhada, vamos jogar com o Tondela, não nos vamos encolher, porque joguemos contra quem for não vamos jogar com o autocarro à frente da baliza. Vamos jogar ao ataque, com pressão alta e os jogadores vão ter, mais uma vez, como fizeram hoje, de se valorizarem. É uma vitória da cidade, é também uma vitória para o público, o clube está a crescer e ficamos muito gratos", termina.

A equipa da II Liga vai agora medir forças com o Tondela, também do primeiro escalão, a duas mãos, para decidir quem chega à final do Jamor. Sporting-FC Porto é o outro duelo das meias-finais.