Paulo Sérgio assume. "Mafra foi melhor do que nós, não foi o nosso dia"

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, assume a grande desilusão na derrota por 4-2 frente ao Mafra, da II Liga, que atira a equipa algarvia para fora da Taça de Portugal nos quartos de final. À Sport TV, o treinador assume que o Mafra foi superior.

"Entramos muito bem no jogo, mas sofremos muito cedo. Cometemos um erro para penálti, perdemos muitas oportunidades. Eles foram muito eficazes. Fizemos asneiras, sem bola parecíamos que tínhamos uma velocidade a menos do que o Mafra. O resultado avolumou-se, o Mafra foi melhor do que nós, tirou-nos do jogo animicamente. Estavamos avisados para isso. Disse logo que o Mafra tinha tanto direito a sonhar como nós", começou por dizer.

O Mafra vai defrontar o Tondela nas meias-finais, num caminho sem "grandes" até à final. Paulo Sérgio lamenta a oportunidade perdida e vira o foco para o campeonato, prova em que o Portimonense está no sétimo lugar, às portas de um lugar europeu.

"Sou o responsável, mas temos de dar resposta já no próximo encontro. Fomos muito apáticos, demos muitas facilidades. Não foi o nosso dia, temos de reagir porque vem aí uma segunda volta muito dura para disputar. Perdemos uma grande oportunidade. Fizemos um bom trabalho até aqui, o Portimonense não costuma chegar até aqui, mas estamos tristíssimos, queríamos dar uma outra alegria", termina.