Covid-19 afeta Arouca e jogo com o Estoril pode estar em risco

O Arouca está a contas com um surto de Covid-19 que coloca em causa o jogo do próximo sábado frente ao Estoril, para a 18ª jornada da I Liga, sabe a Renascença.

O clube detetou mais casos de infeção e ainda aguarda pelos resultados dos testes PCR. A confirmarem-se, o Arouca poderá não ter os 13 jogadores necessários para cumprir o regulamento da Liga de Clubes e ir a jogo.

Bola Branca sabe que o Arouca já contactou oficialmente a Liga no sentido de adiar a partida.

Para além dos infetados, a equipa de Armando Evangelista tem outras contrariedades, uma vez que Fernando Castro, Sema Velázquez, Campi e Moses estão lesionados, André Silva e Oday Dabbagh estão castigados e Marco Soares está na CAN, o que reduz ainda mais o número de jogadores disponíveis no Arouca.



A Liga de Clubes não deverá intervir a não ser que o Arouca tenha menos de 13 jogadores disponíveis.

A nova regra das competições profissionais de futebol sobre a Covid-19, implementada em dezembro de 2021, obriga a que cada equipa tenha, pelo menos, 13 jogadores na ficha de jogo, incluindo um guarda-redes.



O Estoril esteve recentemente também com um surto de Covid-19 e pediu o adiamento da partida frente ao FC Porto, mas o pedido foi negado.

O Arouca é 16º classificado da I Liga, com 14 pontos, e visita no próximo sábado o terreno do Estoril, 6º classificado, com 25 pontos. O pontapé de saída está marcadopara as 20h30.